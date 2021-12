Amor à Vida: Amarilys convence Eron a enganar Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, César se desespera por estar cego, e Aline finge preocupação. Félix se faz de vítima para os investigadores. Amarilys pede ajuda a Laerte para encontrar um flat. Márcia briga com Edith para defender Félix. Eudóxia e Gigi armam para flagrar Valdirene traindo Ignácio.

Carlito grava um CD e avisa a Valdirene. Aline sai de casa e deixa César sozinho. O advogado avisa a Edith que ela precisa conseguir provas contra Félix para livrar Tamara da acusação contra ela.

Herbert fica cismado com o jeito como Ordália o trata. Félix não atende os telefonemas de Jonathan. Aline diz a Mariah que está apaixonada por Ninho. Mariah decide gravar um depoimento para Paloma, contando parte do plano de Aline. Paloma vai com Lutero visitar César.

Amarilys fala para Eron que arrumou um flat para eles morarem com Fabrício. Félix procura Paloma e pega com Mariah o vídeo que ela fez para a filha. Paloma convida César para morar com ela, sem Aline.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 3? Então assista aos vídeos.

