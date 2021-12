Amor à Vida: Amarilys confirma que perdeu o bebê

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 9, Valdirene se encontra com Ignácio. Amarilys confirma que perdeu o bebê. Félix pede para Valentim marcar um encontro com Ninho. Alejandra sugere que Ninho entre em um esquema para vender os seus quadros. Atílio se despede de Vega e decide passar alguns dias com Márcia. Michel avisa a Patrícia que precisa conversar com ela.

Luciano marca de ir à casa de Joana. Glauce vai à casa de Bruno e se surpreende com o desprezo do rapaz. Ciça aconselha Paloma a assumir o que sente por Bruno. Michel pede para ficar com Patrícia, mesmo mantendo seu casamento com Silvia.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo