Amor à Vida: Amarilys ameaça contar a verdade a Niko

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 8, Márcia leva Atílio para a casa de Eudóxia e se irrita ao vê-lo flertar com ela. Aline elogia Bruno e faz insinuações maldosas sobre Paloma. Félix orienta Pilar a fingir que aceita a proposta de César. Carlito visita a filha, e Ignácio não gosta. Amarilys ameaça contar a verdade a Niko se seu nome não for colocado no registro de Fabrício. Niko conhece Jayme no abrigo de menores.

Paulinha sai para patinar com Ninho e não conta para Bruno. Bruno fala para César que vai negociar com o proprietário da casa que Aline quer comprar. Ordália pede para conhecer o namorado de Gina. Thales avisa a Leila que vai escrever um novo romance. Lídia se apresenta a Natasha como sua mãe. Bruno exige que Paulinha conte por que está mentindo para ele.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 7? Então assista aos vídeos.

