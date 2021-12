Amor à Vida: Amarilis pede para ser amante de Eron

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar neste sábado, 28, Félix reclama da presença de Paloma ao lado de seu pai. César se desentende com o filho durante a audiência. Paloma tenta ajudar os pais a fazerem um acordo. Pilar e César se confrontam. Herbert convida Gina para sair. Pilar reclama por Paloma ter ficado contra ela no tribunal. Tamara sugere que Edith cobre de César os direitos legais de Jonathan. Amarilys declara seu amor por Eron e pede para ser sua amante. Perséfone conta para Patrícia como foi o seu encontro com Daniel. Patrícia pede para conversar com Michel.

Ordália reclama do nome que Valdirene coloca em sua neta. Ignácio leva Valdirene a uma loja de brinquedos e depois a uma pizzaria. Carlito reclama do comportamento da mãe de sua filha. Gina se encontra com Herbert. Daniel leva Linda para jantar com ele e Perséfone. Aline tenta manipular César para ganhar um apartamento. Ninho pede ajuda a Félix para tirar Paulinha de Paloma.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 27? Então assista aos vídeos

