Amor à Vida: Aline salva César de afogamento

Em Amor À Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 14, Aline vê César se afogando e o tira da piscina. Paulinha decide ajudar Bruno a reatar com Paloma. Aline afirma a Ninho que conseguirá uma cópia da procuração. Silvia e Guto saem juntos. Jonathan avisa a Félix que Niko quer falar com ele.

Valdirene vê Carlito entrar no Projac, mas não consegue falar com ele. Ignácio e Gigi disfarçam o romance na frente de Eudóxia. Pilar decide sair para comer pizza com Maciel.

Thales convence Leila a sair de casa, e Natasha comemora. Rafael ajuda Linda a montar a árvore de natal. Valdirene não aceita ir embora com Carlito. Félix vai à casa de Niko. Eron afirma a Amarilys que eles não podem perder a guarda de Fabrício.

Patrícia e Michel encontram Silvia e Guto. Félix diz que Fabrício pode ser filho de Niko e sugere que ele peça um exame de DNA.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 14? Então assista aos vídeos.

adblock ativo