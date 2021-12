Amor à Vida: Aline quer se livrar de Ninho e César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 14, Félix conta para Paloma que incentivou Ninho a ficar com Aline para se vingar de seu pai. Aline planeja viajar sozinha para o Exterior. Maciel avisa a Paloma que quer se casar com Pilar. Márcia tenta convencer Félix a ficar com Niko. Niko deixa Amarilys sair novamente com Fabrício. Pérsio e Rebeca se beijam. Priscila pensa em manter Jacques no hospital. Rubão se separa de Eudóxia para ficar com Tamara. Edith termina o relacionamento com Wagner.

Patrícia aconselha Perséfone a se decidir entre Daniel e Vanderlei. Neide se preocupa com o estado de Linda. Amadeu visita Rafael na cadeia. Félix alerta Niko sobre Amarilys. Atílio se transforma em Gentil durante sua consulta com a psiquiatra. Ordália entrega a Herbert o endereço do trabalho de Elias. Rinaldo ignora Márcia. Natasha sofre ao ver Thales ir embora. Aline passa propriedades de César para seu nome. Paloma e Lutero instruem Rebeca para ir à casa de César. Aline tenta acabar com a vida de César.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 13? Então assista aos vídeos.

