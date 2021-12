Amor à Vida: Aline propõe um filho com César

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, Paloma é levada para o seu quarto inconsciente. Aline sugere ter um filho com César. Félix se vangloria por ter internado Paloma. Bernarda não consegue convencer Pilar a tirar a filha da clínica psiquiátrica. Félix provoca Edith. Márcia não aceita que Valdirene se case com Carlito. Perséfone sofre ao arrumar seu quarto. Patrícia flagra Guto com uma mulher em seu apartamento. Silvia conta para Michel que está com um nódulo no seio. Paloma é forçada a tomar sua medicação e aparece dopada na frente de Pilar, Bernarda e Félix.

Bruno pensa em visitar Paloma. Félix marca de se encontrar com Jacques para conseguir provas contra César. Bruno se desespera ao ser impedido de ver Paloma e vai com Bernarda até a casa de Lutero pedir ajuda. Maristela tenta converter Valdirene. Márcia pega dinheiro com Atílio. Valdirene encontra Vanderlei no hospital. Joana flagra Perséfone sonolenta cuidando de Ciça e a repreende. Lutero leva Bruno para conversar com César.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 5? Então assista aos vídeos

