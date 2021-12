Amor à Vida: Aline planeja matar César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 7, Niko consola Félix. César ouve Aline conversando com um homem. Félix e Niko discutem. Aline confirma a César que estava conversando com um homem e não deixa que ele a toque. A mãe de Rebeca manda que ela escolha entre Pérsio ou sua família. Paulinha conta para Paloma e Bruno que viu Ordália sair para o hospital após voltar para casa do plantão. Natasha exige que Thales prove seu amor por ela.

Félix incentiva Maciel a se casar com Pilar. Rafael aconselha Eron a se desculpar com Niko. Patrícia sente uma forte cólica e desmaia nos braços de Michel. Félix ouve Eron pedir perdão a Niko. Bruno confessa a Paloma que deseja ter mais um filho com ela. Aline diz a César que há um homem apaixonado por ela. Aline planeja matar César para não ser desmascarada.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 6? Então assista aos vídeos.

