Amor à Vida: Aline pede para se casar com César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 14, Paloma pede para Ninho esperar que ela converse com Bruno, antes de voltar a se encontrar com Paulinha. Márcia descobre que o registro de Marijeyne é verdadeiro. Nicole pede que Thales publique o livro que escreveu para ela. Paloma conta para Bruno que Paulinha está se encontrando com Ninho, e os dois discutem. Félix afirma a Edith que não deixará sua mãe se casar de novo.

Aline pede para se casar com César, assim que ele se divorciar. Paulinha discute com Bruno por causa de Ninho. Herbert ameaça demitir Perséfone. Glauce conversa com Rebeca a mando de Félix. Vega afirma a Atílio que só vai liberar seus bens se ele voltar para ela. Começa a audiência do divórcio de César e Pilar.

Perdeu o capítulo de sábado, 12? Então assista aos vídeos.

