Amor à Vida: Aline mostra a verdadeira cara

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 30, Paloma estranha a presença de César na casa de sua mãe biológica. Mariah pede para sua vizinha avisá-la se um dos dois aparecer em sua casa novamente. César convence Paloma de que foi procurar Mariah para ajudá-la. Aline consegue fotografar Anjinho e Félix dentro do flat. César concorda que Jonathan seja obrigado a fazer a faculdade de Medicina. Félix discute com Edith. Perséfone leva o rapaz contratado por Michel e Patrícia para casa e se surpreende ao descobrir sua profissão. Bruno pensa em Paloma. Márcia e Atílio se desentendem com outro vendedor de hot dogs. Carlito combina de levar Valdirene e a família a um show de forró.

Perséfone fica furiosa com Patrícia e Michel. Félix recebe a documentação de sua falsa empresa e marca um encontro com seu comparsa. Aline entrega as fotos que tirou de Félix para Edith. A secretária avisa a Pilar que César vai almoçar com Gigi e a induz a pensar que ela seja a amante de seu marido. Paulinha ganha um chapéu de Paloma. Edith e Wagner ficam juntos. Pilar fica feliz de ter Aline como sua aliada. Félix descobre que perdeu dinheiro com a importação de silicone. Aline visita sua tia Mariah e afirma que tomará o hospital de César.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 29? Então assista aos vídeos.

