Amor à Vida: Aline menospreza Pilar para César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 20, Bruno sai do CTI arrasado. Félix se revolta com o resultado do exame de DNA de Paloma. Amarilys conta que perdeu todas as suas economias e Eron a observa. Carlito avisa a Valdirene para tomar cuidado com os homens do baile funk. Aline menospreza Pilar para César. Valdirene é presa.

Patrícia não consegue ficar com Adoniram. Félix revela a Edith que sumiu com o bebê de Paloma quando nasceu. Ninho convence Ciça a deixá-lo ver Paloma. Félix estranha quando César chega tarde em casa. Tamara induz o genro a pensar em como se livrar de Paulinha.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 19? Assista aos vídeos.

adblock ativo