Amor à Vida: Aline manipula César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 5, Paloma conta para Bruno que Paulinha é sua filha. Félix vê Márcia e teme ser reconhecido. Paloma rompe seu noivado. Bruno conta para Glauce e Ordália que Paloma é mãe de Paulinha. Aline manipula César para ganhar um cartão de crédito. Paloma não conta para Paulinha que discutiu com Bruno. Lídia conforta Nicole. Félix convence Thales a aceitar o plano de Leila. Bruno não se conforma com a possibilidade de perder Paulinha e Paloma. Valdirene conta para Carlito que Márcia vendeu Paulinha para Bruno, e Denizard decide falar com toda a família.

Glauce desconfia de que Bruno não tenha encontrado Paulinha em uma caçamba. Niko e Eron recebem Amarilys em sua casa. Pilar acredita que Aline não seja a amante de César, mas Félix desconfia. Paloma fala para César que lutará para ficar com Paulinha. Michel vai à casa de Patrícia. Renan deixa Perséfone sozinha em seu quarto. Ordália conta que mentiu sobre o nascimento de Paulinha, e Denizard a condena. Silvia, uma advogada amiga de Glauce, afirma a Bruno que trará Paulinha de volta.

