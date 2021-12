Amor à Vida: Aline fotografa Félix e Anjinho juntos

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 29, Márcia constata que levou um golpe e fica arrasada. Maciel leva Valdirene para a suíte mais cara do motel e a deixa sem pagar a conta. Tamara atrapalha o encontro entre Wagner e Edith. Márcia descobre que perdeu sua van e se desespera. Félix se anima com o vídeo do casamento de Atílio. César fica tenso com a confirmação de que Elenice pode ter sido assassinada. Aline ouve Félix marcando um encontro com Anjinho e avisa Edith. Leila pede para Nicole deixar suas joias para ela, e todos ficam pasmos.

Niko e Amarilys incentivam Paloma a procurar Mariah novamente. Paulinha vê Paloma na saída do colégio e marca um encontro com ela. Valentin aconselha Patrícia e Michel a contratarem um profissional para resolver o problema de Perséfone. Aline convence César a almoçar com Gigi e dar dinheiro para ela. Carlito consegue um carro velho para Márcia vender seus hot dogs. Aline se disfarça e fotografa Félix e Anjinho juntos no restaurante. Edith fica com Wagner em seu quarto. Paloma e César vão à casa de Mariah, que se esconde dos dois.

Perdeu o capítulo de sábado, 27? Então assista aos vídeos.

