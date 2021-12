Amor à Vida: Aline esfaqueia e tortura Ninho

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Félix impede que César tire a vida de Aline e o leva para a mansão com Junior. Pérsio resgata Rebeca. Aline rouba o cofre e vai embora com Ninho. Niko dispensa Eron. Perséfone é convidada para fazer um desfile. Pilar e Bernarda cuidam do filho de Aline. Pilar conta para Niko que Félix ajudou Anjinho a ir para Barcelona.

Valdirene descobre que está grávida. Félix convence Márcia a procurar Gentil. Ordália flagra Herbert com Edith. Aline tenta acabar com a vida de Ninho. Mesmo ferido, Ninho consegue fugir do galpão e pedir ajuda. Paloma descobre que Aline vai para a Bélgica e avisa à polícia. Lutero opera Ninho. Félix, Paloma e Bruno chegam ao aeroporto. Aline embarca em um avião.

Perdeu o capítulo de sábado, 25? Então assista aos vídeos.

