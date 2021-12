Amor à Vida: Aline diz a Mariah que dará início à vingança

Nesta quarta-feira, 27, no capítulo 165 da novela Amor à Vida, Paloma discute com César. Félix prepara seu currículo e fica horrorizado com a conversa de Márcia e Rinaldo. César não acredita no que Paloma conta sobre Aline, e pai e filha rompem relações. Lutero pede Bernarda em casamento para Pilar. Bruno conta para Ordália que se separou de Paloma por causa de Aline.



Lutero comenta com Pilar que duvida do caráter de Jacques. Michel e Patrícia mandam uma garrafa de champanhe para Guto e Silvia, que retribuem com outro presente para eles. Félix vai a uma agência de empregos. Aline compra medicamentos e diz a Mariah que dará início à sua vingança.

