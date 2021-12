Amor à Vida: Aline conta para César que está grávida

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 17, Pilar discute com César e enfrenta Aline. Félix consola a mãe. César avisa a Aline que vai reatar seu casamento com Pilar. Patrícia implora que Guto saia de seu apartamento. Michel exige que Silvia se consulte com Glauce. Sem querer, Daniel beija Perséfone, que fica encantada. Bernarda descobre os planos do neto com o flagrante que armou para César.

Félix discute com o pai. César convence Pilar a perdoá-lo e exige que Félix deixe sua casa o quanto antes. Lutero aconselha o dono do hospital a tomar cuidado com Aline. Paloma e Bruno convidam Lutero e Bernarda para serem padrinhos de seu casamento. Aline conta para César que está grávida.

