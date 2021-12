Amor à Vida: Alice ameaça se separar de César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 5, Jonathan pede para ficar com Félix. Márcia manda Atílio embora. Félix pede que Pilar deixe Jonathan ficar na mansão. Edith afirma que se vingará do marido, e Pilar teme o que ela possa saber contra seu filho. Carlito visita Marijeyne, e Murilo não deixa que ele fique com Valdirene.



Gigi manda o filho conquistar Eudóxia. Renan prepara um café da manhã para Laerte e Inaiá, e percebe que a enfermeira está doente. Luciano volta para casa, e Ordália exige que ele se retrate com Joana. Patrícia avisa a Guto que vai sair. Perséfone incentiva Michel a procurar Patrícia.



Guto marca um encontro com Silvia. Silvia confirma a Natasha que ela tem direito à metade da herança de Nicole, se o parentesco for comprovado. Leila reclama de Jonas. Amarilys culpa Niko por seu acidente. Aline se aborrece com Rafael por questionar a procuração de César e ameaça se separar do marido.



Jonathan não aceita César como pai. Félix decide fechar a ala beneficente do hospital. Paloma propõe que o estabelecimento se transforme em um centro de referência em pesquisas. Edith conta para César que Félix jogou a bebê de Paloma em uma caçamba quando nasceu.

