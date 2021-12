Amor à Vida: Alejandra manipula Ninho

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 3, Paloma se afasta de Bruno, mas Paulinha os une novamente. Valdirene discute com a família de Carlito. Paloma sofre ao admitir que ama Bruno. Jacques tenta se aproximar de Aline. Félix tem uma ideia para descobrir quem é a amante de César. Pilar fala a Bernarda que Paulinha não vai mais ficar com Bruno. Perséfone conta para Glauce que Joana a questionou sobre o prontuário de Luana.

Atílio fala de parte de sua vida como Gentil para Renan, que comenta com César. Amarilys pede para Laerte usar seus óvulos na fertilização do filho de Eron e Niko. Patrícia pede para ficar com Michel. Alejandra manipula Ninho. Amarilys tenta convencer Paloma a conversar com Bruno.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 2? Então assista aos vídeos.

