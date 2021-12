"Amor & Sexo" volta à TV em outubro

Fernanda Lima e o "Amor & Sexo" voltam à programação da Globo em outubro. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, a data escolhida foi o dia 9, uma quinta-feira.

Ainda segundo o colunista, a estreia da oitava temporada ganhou o reforço de Márcio Trigo na equipe de direção e terá exibições até o dia 18 de dezembro.



Fernanda também já está confirmada como apresentadora da próxima edição do reality show musical SuperStar em 2015. A atração, que já está com incrições abertas no site do programa, será exibido nas terças-feiras.

