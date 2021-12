Amor & Sexo realiza união estável de casais hétero e gays

Fernanda Lima fez o "Amor & Sexo" (Globo) entrar para a história da TV brasileira, nesta quinta-feira, 16, ao realizar a cerimônia de união estável de três casais: um hétero e dois homossexuais.

A atração, que teve "Amor" como tema, levou a juíza Berenice Dias e o tabelião Claudio Marcelo Azevedo, além de familiares e amigos dos noivos, para o programa.

"Hoje estamos reunidos aqui para um momento muito importante. Celebrando diversas formas de amor. Isso é muito significativo para vocês e para nossa sociedade que tem mesmo é que aprender a conviver com a diferença", disse a juíza, militante dos direitos homoafetivos.

Um dos noivos também considerou o momento único. "Estou realizando um sonho. Espero que com esse casamento, a gente consiga ser feliz junto aos amigos, familiares e em nome de uma sociedade mais justa", comentou.

Apesar de ter sido realizada em um programa de TV, a cerimônia não dispensou buquê para as noivas, troca de alianças e beijo dos noivos após o sim.

O tema "Amor" foi realmente contagiante na atração. Fernanda Lima até levou o marido Rodrigo Hilbert para abrir o programa com ela. Juntos, eles cantaram e dançaram "The Time of My Life", música tema do filme Dirty Dancin (Ritmo Quente), sucesso na década de 80.

O romance foi tanto que causou "inveja" ao jurado Otaviano Costa. Para não acabar com o clima de amor do ar, Rodrigo também deu um selinho no amigo.

Após brincadeira, Fernanda falou sobre a atitude do marido: "Gente, até eu não estou reconhecendo meu marido!"

