Amigos usam perfil de Marcos para pedir eliminação de Emilly

O perfil de Marcos está pedindo votos contra Emilly, que foi indicada para o paredão neste domingo, 5, junto com Pedro e Marinalva. Emilly mantém um relacionamento com o cirurgião dentro do Big Brother Brasil 17 (BBB17).

O perfil é oficial e é controlado por quatro amigos do brother enquanto ele está no programa. O grupo decidiu fazer uma campanha pela eliminação da sister.

Os amigos de Marcos justificam o #ForaEmilly alegando que a gêmea está distraindo o brother no jogo. "Precisamos defender o Marcos NO JOGO. Se for para eles terem um relacionamento aqui fora, eles decidirão. Mas para o jogo, temos que ter em mente que este é um jogo INDIVIDUAL, apenas uma pessoa irá vencer. Assim sendo, #foraemilly", explica um dos tweets.

Alheio a campanha, Marcos consola a namorada dentro da casa. "Você não está sozinha, Emilly. Estamos aqui contigo e não vamos abandoná-la", disse o cirurgião. Apesar da atitude, ele também já demonstrou que não estava muito satisfeito com a amada em algumas ocasiões, chegando a falar que estava cansado.

O casal vive momentos de instabilidade no jogo, com diversas brigas e cenas quentes debaixo do edredom.

