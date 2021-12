American Idol vai sair do ar nos EUA após 15 anos

A 15ª temporada de "American Idol", que entrará no ar a partir de janeiro, será a última do programa de competição entre cantores na televisão dos Estados Unidos, informou a Fox Television nesta segunda-feira, 11.

A popularidade do show, que lançou as carreiras de estrelas como Kelly Clarkson e Carrie Underwood e inspirou programas rivais como "Rock Star" e "The Voice", tem caído nos últimos anos.

O programa chegou a ser no passado um dos maiores destaques da programação da Fox em termos de audiência, com mais de 30 milhões de telespectadores nos EUA em seu auge, mas a final de 2014 atraiu apenas 10,6 milhões de pessoas.

A 15ª temporada vai contar com o apresentador de longa data Ryan Seacrest e os jurados-celebridades Jennifer Lopez, Keith Urban e Harry Connick, Jr.

