"American Horror Story" e "Game of Thrones" lideram Emmy

A série de terror "American Horror Story: Asylum" e a fantasia medieval "Game of Thrones" lideraram as indicações para os Emmy Awards, nesta quinta-feira.

Em uma novidade, o serviço de TV online Netflix recebeu suas primeiras indicações ao Emmy pelo drama político "House of Cards" e a comédia "Arrested Development". "House of Cards" recebeu nove indicações, incluindo para melhor drama, melhor ator (Kevin Spacey) e melhor atriz (Robin Wright) em drama.

"American Horror Story: Asylum", do canal FX, recebeu 17 indicações, incluindo melhor minissérie, e "Game of Thrones", da HBO, ficou com 16 nomeações, incluindo melhor drama. O vencedor do ano passado "Homeland" foi indicado em 11 categorias, incluindo melhor drama.

Na categoria comédia, "30 Rock", da NBC, recebeu o maior número de indicações, com 13, incluindo melhor comédia. A criadora e protagonista Tina Fey e a co-estrela Alec Baldwin receberam indicações individuais por suas atuações.

Grande vencedor do ano passado, "Modern Family", da ABC, recebeu 12 indicações, incluindo para melhor série de comédia.

O filme da HBO "Behind the Candelabra", baseado na vida do pianista Liberace, teve 15 nomeações. Michael Douglas, como Liberace, e Matt Damon, como seu parceiro amoroso, vão competir na categoria melhor ator em uma minissérie ou filme.

Os Emmys são os principais prêmios da TV nos Estados Unidos, entregues pela Academia de Artes e Ciências da Televisão. A cerimônia de entrega dos prêmios deste ano será no dia 22 de setembro.

