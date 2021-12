O canal AMC anunciou nesta segunda-feira, 3, que a série "Fear The Walking Dead", um subproduto da badalada "The Walking Dead", contará com uma segunda temporada de 15 episódios em 2016. A primeira estreia em todo o mundo simultaneamente no dia 23 de agosto. No Brasil, a série será exibida às 22h. Já a sexta temporada da série original estreia em outubro.

O roteiro de "Fear The Walking Dead" aborda o período do início do apocalipse dos zumbis pelo olhar uma família disfuncional. A trama se passa em uma pequena e misteriosa cidade, onde surgem os primeiros sinais do surto que mais devastaria o mundo.

A AMC também anunciou que comprou os direitos da inglesa "Humans", da Endemol Shine International. A série, de oito episódios de 60 minutos, estreará em outubro e já tem assegurada a segunda temporada em 2016. Outra novidade do canal é Into the Badlands, outra série pós-apocalíptica.

Essa, porém, é ambientada daqui a séculos, na sequência de uma sucessão de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, causando a morte de bilhões de pessoas e o colapso de nações.

Pedro Venceslau | Estadão Conteúdo AMC renova Fear The Walking Dead

