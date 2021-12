Amarilys planeja novo golpe da barriga em Amor à Vida

Em Amor à Vida, não conformada em perder Fabrício para Niko (Thiago Fragoso), Amarilys (Danielle Winitis) vai tentar aplicar um novo golpe da barriga em outro casal gay, segundo o site Na Telinha.

Durante uma estadia em Angra, ela conhece Túlio (Jefferson Schroeder), antigo paciente, que é namorado de Samuel (Bruno Dubeux). O rapaz comenta o desejo de ter um filho, e pede informações a médica sobre o centro de fertilização do San Magno.

É quando Amarilys se anima e começa a pensar no golpe: "Eu sei tudo sobre o centro de fertilização. E tudo que vocês têm que fazer pra terem um bebê só de vocês!", diz a médica, que logo marca uma consulta com Laerte (Pierre Baitelli) deixando o casal empolgado.

Amarilys começa a agir da mesma forma que fez com Niko e Eron (Marcello Antony). "Fiquem tranquilos. Eu, como amiga, vou ajudar em tudo, até a encontrar a barriga solidária. Vai dar tudo certo", diz a médica. Laerte, que percebe o comportamento estranho da amiga, fica preocupado com as intenções dela.

