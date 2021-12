Amaral é o primeiro eliminado de "A Fazenda 8". Ele disputou a permanência no reality show da Record com Thiago Servo. O ex-jogador ficou com apenas 23,75% dos votos para permanecer na competição, sendo superado por Thiago, com 76,25% do apoio do público

Amaral chegou na atração prometendo a mesma garra e disposição que levava para dentro dos gramados de futebol, mas acabou sendo votado pelos participantes para ir para a "Roça".

Após saber que deixaria o programa, Amaral não escondeu seu desapontamento para o apresentador Roberto Justus. O peão revelou que se sentiu injustiçado e criticou a escolha do público.

"Acho que o Brasil está onde está porque o povo não vê a verdade. Se eles escolheram o Thiago, felicidades para ele. Mas o importante é que quem me ama são meus familiares que estão me esperando lá, que eu estou morrendo de saudades", desabafou.

