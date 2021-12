Amanda é a nova líder do "BBB 15" e Mariza fica preocupada

Amanda venceu a prova do labirinto, realizada na quinta-feira, 20, no "Big Bhother Brasil 15" (Globo) e é a nova líder da semana. Essa é a terceira vez que a empresária conquista a liderança no reality show.

Mas enquanto Amanda e Fernando comemoravam a permanência no quarto do líder por mais uma semana, Mariza ficava pensativa. A sister chegou a chorar e lamentar não ter conquistado a prova.

"Amanda, queria dizer que não estou chorando porque você é líder. Estou triste porque eu não sou. Queria muito ganhar", disse Mariza, pedindo desculpas pela emoção.

Mais tarde, em conversa com Adrilles, Mariza fala sobre o reality:"Nunca imaginei quanto eu ia expor minhas fragilidades aqui", diz a professora.

No quarto do líder, Amanda e Fernando já conversavam sobre a formação do próximo paredão. "Eu posso ir. O Adrilles pode não ter gostado de eu indicar a Mariza, e me votar e não no Cézar. Eu tenho certeza de que ele está achando que eu vou votar no Cézar", afirmou Amanda. E depois revelou seu escolhido para a berlinda: "Vou indicar a Mariza para tentar não tirar o voto seu".

Fernando analisa os possíveis votos da casa: "O Adrilles iria no Cézar e eu iria no Cézar. Se votar no Cézar, que é o voto da casa, vou eu ou vai você". Mas a sister argumenta: "A chance que eu tenho de não ir é votando na Mariza para o Adrilles votar no Cézar. Para me proteger e proteger você", disse.

O temido paredão continuou sendo assunto entre os amigos Adrilles e Mariza. O escritor fala sobre Cézar: "Não sei se ele está se fortalecendo com esses paredões".

