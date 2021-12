Alto Astral estreia com acidente e paixão à primeira vista

Um acidente de avião marca a estreia de Alto Astral, nova novela das 19 horas, nesta segunda-feira, 3. O tema da espiritualidade está presente no enredo da novela, já que Caíque (Sergio Guizé), tem a capacidade de ver e conversar com espíritos.

Maria Inês (Cristiane Torloni) viaja com os dois filhos, Marcos (Gabriel Kaufmman) e Caíque (Xande Valois), quando o mal tempo força os pilotos a fazerem um pouso de emergência e a aeronave se choca com algumas árvores. Uma das tramas da novela começa a desenrolar quando Caíque é retirado do avião em chamas por um homem misterioso, que na verdade é Dr. Castilho (Marcelo Médici).

Anos depois, os filhos de Maria se tornam os herdeiros do Hospital Bittencourt. Marcos (Thiago Lacerda), um cirurgião ambicioso que não atende pobres, mesmo que eles tenham dinheiro para pagar as consultas. Já Caíque (Sergio Guizé) é um clínico geral que tem medo de sangue e faz os atendimentos com a ajuda do seu mentor espiritual Castilho.

Ainda no primeiro capítulo, Caíque encontra Laura (Nathalia Dill) em um aeroporto e o rapaz fica atordoado por reconhecer a musa dos seus desenhos. Os dois acabam se reencontrando no mesmo dia, quando Caíque salva a mocinha de um acidente de carro e eles acabam se apaixonando O que o casal não imagina é que os dois estão ligados também por Marcos, que é irmão de Caíque e noivo de Laura, e vai ser o grande empecilho para que o casal fique junto.

