"Alto Astral": Débora Nascimento fará par com Thiago Lacerda

Débora Nascimento se prepara para começar a gravar as primeiras cenas na pele de Sueli, sua personagem em Alto Astral, próxima novela das sete da Globo. Na trama de Daniel Ortiz, que é baseada em uma sinopse de Andréa Maltarolli, a atriz vai protagonizar cenas românticas com Thiago Lacerda (Marcos). Ela também vai contracenar muito com Claudia Raia, a vilã do folhetim.

"Estou ansiosa para gravar, tanto com ele quanto com ela. A Claudia é uma referência, uma mulher que canta, dança e que tem muito talento", comenta a beldade, que já estava escalada para fazer a trambiqueira da próxima novela antes de integrar o elenco de Geração Brasil, na pele de Maria Vergara.

"Pediram para eu ficar quietinha porque ela iria morrer e seria um acidente. O destino da espanhola espalhafatosa estava traçado desde o começo".

A beleza da atriz continuará a ser explorada em seu próximo trabalho, assim como foi em Geração Brasil. Porém, ela mudará um pouco o visual para entrar em cena. Na trama, Débora estará sempre com os cabelos lisos e um figurino de mulher certinha, porém, sensual.

"Vou perder os cachos temporariamente, mas lavou, voltou. Sou insegura para fazer alisamento definitivo. Vamos fazer escova para entrar em cena todo santo dia. Por natureza, Sueli é sedutora. O figurino é o contraponto dessa mulher. Não tem nada a ver com uma periguete. Ela é toda certa, não é sexual, mas tem um tom sensual", adianta Débora.

Caráter duvidoso

Outra característica da personalidade de Sueli é o "caráter duvidoso", revela. A atriz conta que ela falará o que muitas pessoas pensam, mas não é uma vilã. As maldades ficarão por conta da vidente charlatã Samantha (Claudia Raia). A paranormal terá seus momentos de sucesso e de decadência.

Sergio Guizé é o personagem principal de Alto Astral. Ele vai fazer Caíque, irmão de Marcos. Nathalia Dill, Christiane Torloni, Edson Celulari, Sophia Abrahão e Giovanna Lancellotti também fazem parte do elenco da nova novela da Globo. A direção de núcleo e geral é assinada por Jorge Fernando.

"Já comecei a ensaiar com o Thiago várias cenas e estou no processo de preparação, com muitas leituras de texto e de livros que têm a ver com a personagem. Vejo séries de mulheres fortes, como a Sueli, para complementar esse processo de construção", conta Débora.

Noiva do ator José Loreto, que faz o vilão Pedro de Boogie Oogie, Débora está adiando o casamento por conta do envolvimento dos dois com seus respectivos trabalhos. "A gente vive como casado, mas, quando formos fazer uma festa, penso em algo simples, no quintal de casa".

Para ficar mais magra, a atriz passou o inverno sem degustar vinho, churrasco e cerveja. Ela também não ingere doces e fritas há bastante tempo e faz balé. "Não sei nada, estou aprendendo. O impressionante é que o bumbum e as pernas já estão bem mais duros e até minha postura mudou", confessa.

