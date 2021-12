Aline se desespera ao ver Ninho vivo em Amor à Vida

A situação de Aline (Vanessa Giácomo) vai ficar ainda mais complicada em Amor à Vida. No capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 30, a vilã vai ficar desesperada ao ver que Ninho (Juliano Cazarré) está vivo. Ao ser interrogada na delegacia, Aline vai contar que matou o amante por legítima defesa. Sem ela esperar, o delegado chama Ninho para fazer uma acareação dos fatos.



Ao entrar na sala e perceber que a vilã está chocada com sua presença, Ninho a questiona: "Estou bem vivo, Aline. Está surpresa?". Aline se descontrola e parti pra cima do rapaz na frente do delegado.



Quem também está com a "corda no pescoço" na trama de Walcyr Carrasco é Atílio/Gentil (Luis Melo). Cansada de ouvir as promessas do amado, Márcia (Elizabeth Savalla) manda que ele largue Vega (Christiane Tricerri) e ir vender hot dog com ela. "Deixa sua mulher com tudo que ela quiser, os bens, com tudo", diz a ex-chacrete. O contador decide terminar com a mulher e se muda para a casa de Márcia.

A emissora não divulgou maiores informações sobre a trama que chega ao penúltimo capítulo nesta quinta.

