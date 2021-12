Aline morrerá eletrocutada no final de Amor à Vida

O final de Aline (Vanessa Giácomo) deve ser trágico em Amor à Vida, novela das 21 horas, que chega ao fim nesta sexta-feira, 31. Depois de tantas maldades e crimes, a vilã será presa. Na cadeia, durante uma tentativa de fuga, ela acaba levando uma descarga elétrica e morrerá eletrocutada.



Aline será presa dentro do avião no capítulo desta terça-feira, 28, ao tentar fugir para a Bélgica após esfaquear Ninho (Juliano Cazarré).



Na delegacia, a vilã terá a ajuda do homem que se passou por um gerente de banco para enganar César (Antonio Fagundes). Ele a entregará uma quantia de dinheiro em um envelope para ela negociar sua fuga da prisão com um agente penitenciário.



Em entrevista a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz falou sobre o fim da sua personagem: "Não vejo outro final possível para Aline. Ela se arriscou muito a novela toda, esteve sempre à beira do abismo", disse.



Para Vanessa, o público espera que Aline tenha uma punição. "Acho que o público esperava por isso, que ela fosse punida por todo mal que causou ao longo dos capítulos", contou.

