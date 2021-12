Aline é prima de Paloma e busca vingança em Amor à Vida

O personagem de Vanessa Giácomo, a Aline, em Amor à Vida começará a ser desvendado nos próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco. A secretária é prima de Paloma (Paolla Oliveira) que se aproximou de César (Antonio Fagundes) com o objetivo de vingar a morte da mãe.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a história virá à tona depois que Aline for visitar Mariah (Lucia Veríssimo), mãe de Paloma. A secretária pede que a relação de parentesco das duas permaneça em segredo.

Na conversa com a tia, Aline dá a entender que a mãe morreu no mesmo acidente que fez Mariah ficar paraplégica e que César pode ser o causador de tudo. "É por culpa desse homem que tudo aconteceu. Passei fome, quem passou fome sabe como dói. E você, tia, me criou como mãe. Quero me vingar. Pela minha mãe, por mim mesma e por você", diz.

Depois a jovem questiona se a tia desistiu de se vingar de César. A ex-bailarina diz que não. Aline promete que vai conseguir atingir o que as duas sonham. "Primeiro, vou destruir aquela família. Depois, nós vamos ficar com aquele hospital! Vingança maior, não pode haver", diz.

Preocupada com a segurança da sobrinha, Mariah pede que ela tome cuidado. "O César seria capaz de qualquer coisa para defender aquele hospital. Não quero ter uma notícia horrível enquanto estiver fora. Por exemplo, que você sofreu um acidente, como o meu", alerta.

"Eu sei, sou a secretária dele, vejo como ele está sempre preocupado com a reputação do maravilhoso hospital da sua família. Mas eu tenho o César na mão. A qualquer momento, posso provar que ele alugou o flat onde eu moro, no nome dele. Que me deu um cartão de crédito, carro, e cobre as minhas despesas", conta.

Aline procura saber da tia como foi o encontro dela com Paloma. "Foi doloroso encontrar a minha filha depois de tantos anos e não poder dizer tudo que quero pra ela. Dar um abraço, um carinho", diz Mariah. "Quero vingança. Eu passei a vida toda querendo vingança", declara a ex-bailarina.

adblock ativo