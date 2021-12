Aline é nova líder do BBB 14

Aline venceu a prova de resistência e se tornou a nova líder da casa do Big Brother Brasil 14, na noite desta quinta-feira, 21.

Depois de 7h10 de prova, Franciele sentiu muita dor e desistiu. Feliz com a vitória, a atriz comemorou: "Obrigada, minha princesa!", diz ela, abraçando Franciele, que chorou muito.

Triste por não ter que desistir da disputa, a produtora de eventos comentou com Cássio: "Eu desisti porque não aguentava mais a minha mão. Minha mão não tem calo nenhum, está vendo?".

Chorando, Franciele confessou que está com medo de ir para o Paredão com Diego. "Não queria ir com você para o Paredão". Diego tenta acalmar a produtora de eventos e diz: "Não vamos, não. Relaxa. Para de chorar".

O primeiro participante a deixar a prova foi Angela, seguida por Vanessa, que feriu as mãos na prova . Diego foi o terceiro a desistir.

Roni, Marcelo, Cássio, Valter e Tatiele não participaram da competição, pois foram vetados por Clara, que possuía o Poder do Não.

adblock ativo