Aline e Ninho se unem para destruir César em Amor à Vida

O plano de Félix (Mateus Solano) de fazer com que Aline (Vanessa Giácomo) traia seu pai com Ninho (Juliano Cazarré) em breve se tornará realidade em Amor à Vida.

Em cenas que irão ao ar em breve, os dois acabarão indo para a cama. A vilã, claro, vai se aproveitar da aproximação com o pintor para lhe propor uma aliança: ela vai pedir a ajuda do ex de Paloma (Paolla Oliveira) para arrancar toda a fortuna de César (Antonio Fagundes) e deixá-lo "na lama".

Com a intenção de fugir com Paulinha (Klara Castanho) para o Alasca, Ninho topa na hora.

adblock ativo