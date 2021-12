Aline Dias será a primeira negra a protagonizar 'Malhação'

A atriz Aline Dias, de 23 anos, será a primeira protagonista negra do seriado Malhação, que em 2016 completa 21 anos na grade de programação da Rede Globo. Com o título Pro Dia Nascer Feliz, a nova temporada do folhetim vai estrear em 22 de agosto, e também terá a participação de artistas com mais tempo de emissora, como Louise Cardoso, Marcos Pasquim, Thiago Fragoso e Deborah Secco.

Até aqui na Globo, Aline participou da novela Sangue Bom, em 2013, e da série Sexo e as Negas, em 2014. Em Malhação, Aline fará par romântico com Felipe Roque, que estreou na emissora na novela A Regra do Jogo, terminada março deste ano.

