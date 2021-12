Aline deixa o BBB13 com 77% dos votos

A disputa pelo prêmio da 13° edição do BBB terminou para Aline. A sister foi eliminada com 77% dos votos na noite da última terça-feira, 15. Aline, que foi indicada ao paredão pela líder Fani, afirmou que o seu maior arrependimento foi ter gritado com o apresentador Pedro Bial após uma briga entre ela e Bambam.

Em seu discurso, Bial disse: "Cada um de vocês tem um produto a vender e quer convencer quem assiste a comprar. Cada um de vocês é o produto e o publicitário desse produto. E querem que essa negociação seja a maior diversão. E no território da invenção, todo mundo é calouro. Veterano ou novato. Sim, a verdade pode vencer. Para alguém acreditar na sua verdade é preciso que alguém te escute".

