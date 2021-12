Aline comemora com beijaço em Fernando permanência no BBB15

A sister Aline teve motivos de sobra para comermorar neste domingo, 25. Após entrar oficialmente no Big Brother Brasil 15, ela comemorou pulando no colo de Fernando e dando vários beijaços no brother, que havia desistido de ficar com a loira.

"Já deu certo", susurrou Fernando após trocar carinhos e beijos com a loira. Aline venceu o duelo com Júlia com 53% dos votos.

adblock ativo