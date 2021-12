Aline apronta enrascada para Pilar em Amor á Vida

Para afastar qualquer suspeita sobre seu relacionamento com César (Antonio Fagundes), Aline (Vanessa Giácomo) vai armar para Pilar (Susana Vieira). Nos próximos capítulos de Amor à vida, ela dirá que César marcou um encontro num restaurante e a médica decidirá segui-lo. Ao vê-lo com Gigi (Françoise Forton), achará que ela é a tal amante misteriosa e as duas sairão no tapa.

