Alice Wegmann fala sobre a nova fase de personagem em A Lei do Amor

Uma viagem romântica que terminou em perseguição, desespero, coronhada e sumiço no mar. As últimas cenas gravadas por Alice Wegmann como Isabela, em A Lei do Amor, novela das 21h da TV Globo, deixaram a impressão de que a história da estudante ficaria por ali. Mas a atriz reaparece na trama de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari como uma outra personagem, de nome Marina. Na realidade, Marina é um disfarce que Isabela arranjou por estar com medo depois do atentado que sofreu, encomendado por Tião, de José Mayer. "É um grande desafio e um grande mistério. A Marina ainda é uma incógnita para mim", desconversa a atriz.

Por causa do desaparecimento, Tiago, de Humberto Carrão, fica sem a namorada, por quem lutou até então. E sofre muito por não ter conseguido salvá-la. "Eles se respeitavam e se amavam muito. Tiago é o grande amor da vida dela e eles tinham uma história de amor muito bonita, apesar de não pertencerem ao mesmo universo", diz Alice.

A Isabela já não vivia com os pais e isso é um passo à frente na idade dela. Eu estou passando por isso também, e me sentindo mais empoderada A Isabela já não vivia com os pais e isso é um passo à frente na idade dela. Eu estou passando por isso também, e me sentindo mais empoderada

Essa ruptura mexeu com a atriz, que afirma ter uma identificação forte com Isabela pelo seu atual momento de vida. "Estamos em fase muito parecida, que envolve conquista de independência, de ser dona de si mesma. A Isabela já não vivia com os pais e isso é um passo à frente na idade dela. Eu estou passando por isso também, e me sentindo mais empoderada", conta.

Aos 21 anos, a atriz carioca está em sua sétima novela. Começou em 2011, ao interpretar Andréia, em Malhação, também do canal aberto. Para viver o papel duplo em A Lei do Amor, ela fez testes, passou, e encarou mais duas semanas de imersão na personagem com o renomado preparador de elenco argentino Eduardo Milewicz.

"Eu não era muito próxima de muita gente da novela e foi essencial para estreitar o laço, ter uma intimidade maior com o resto da turma. Essa preparação é fundamental", conta ela, que se inspirou em uma amiga para viver Isabela. "Nós nos conhecemos no ano passado, mas somos muito próximas. A (estilista) Isabela Matte é minha inspiração", derrete-se.

Os outros fatores de identificação entre Alice e a personagem estão ao alcance dos olhos. A atriz entrou completamente na pele da estudante depois de um corte de cabelo diferente, com direito a franja reta. Tudo foi elaborado por Fernando Torquatto e pela figurinista Gogoia Sampaio. Tanto que o visual se tornou o mais pedido pelos telespectadores da emissora.

"De cara eu vi a Isabela quando cortaram meu cabelo. E pensei: 'Ok, achei a personagem'. É um corte diferente, que era moda nos anos 1990. Eu espero que volte! É muito prático e dá ao cabelo uma forma tão bonita. Confesso que quase não passo escova nele", conta ela, que destaca ainda o figurino, que admira muito, apesar de não fazer seu estilo.

Eu concilio tudo como dá. Não estou conseguindo fazer peça agora pelo ritmo intenso. Mas eu gosto muito mais quando é assim Eu concilio tudo como dá. Não estou conseguindo fazer peça agora pelo ritmo intenso. Mas eu gosto muito mais quando é assim

"Ela parece uma blogueira de moda. Usa umas peças meio hippongas, tem um visual meio boho, usa aquele casacão, saia longa com saltão... É muito interessante, eu amo", completa ela.

Rotina pesada

Apesar da rotina corrida de gravações, Alice ainda faz faculdade de publicidade na PUC-RJ. Gostaria de estudar teatro, mas lamenta a falta de tempo. "Eu concilio tudo como dá. Não estou conseguindo fazer peça agora pelo ritmo intenso. Mas eu gosto muito mais quando é assim. Uma cena atrás da outra e atrás da outra? O trabalho fica quente", completa ela, que acaba de estrear o filme Tamo Junto, do diretor Matheus Souza, ao lado de Sophie Charlotte.

adblock ativo