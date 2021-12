Alice Braga será traficante em nova série americana

A atriz brasileira Alice Braga vai estrelar a nova série do canal norte-americano USA Network (EUA), "Queen of South" (Rainha do Sul). Ela será a protagonista da série e vai interpretar a traficante Tereza Mendonza.

"Queen of the South" é baseada no romance "La Reina Del Sur", de Arturo Pérez-Reverte, que inspirou uma telenovela de mesmo nome, que no Brasil é exibida pelo Netflix.

A série conta a história de uma mulher que quando tem o namorado, um traficante assassinado, parte para os Estados Unidos e fica determinada a vencer os obstáculos. Ela, então, vira uma espécie de "Pablo Escobar de saias", quando começa a comandar uma grande rede de traficantes e vira "rainha" de um poderoso cartel de drogas.

Além de Alice, também fazem parte do elenco Justina Machado (Six Feet Under, Welcome to the Family); Hemky Madera (Weeds); James Martinez (Breaking Bad, Aquarius); Adriana Barraza; Joaquim de Almeida (24 Horas); Peter Gadiot (Once Upon a Time in Wonderland, Matador); Carlos Gomez (The Glades, Gang Related) e Mark Consuelos (Alpha House, Kingdom).

Sem data de estreia marcada no Brasil, "Queen of the South" deve estrear na televisão dos EUA no próximo semestre.

