Alice Braga lidera um império das drogas em A Rainha do Sul

Alice Braga já encarou vampiros (Eu Sou a Lenda), enfrentou alienígenas caçadores de cabeças (Predadores) e até exorcizou demônios (O Ritual). Agora, em A Rainha do Sul, a atriz brasileira sensação em Hollywood vai lidar com os monstros da vida real, ao liderar um império no tráfico de cocaína.

Baseado no livro A Rainha do Sul, do escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte, a série homônima estreia nesta quarta-feira, 6, às 22h30, no canal Space. Antes dessa série produzida pelo canal norte-americano USA Network, A Rainha do Sul ainda foi adaptada como La Reina del Sur, uma novela falada em espanhol e transmitida nos Estados Unidos e México pelo canal Telemundo.

Com a atriz mexicana Kate del Castillo no papel da protagonista, a novela fez imenso sucesso entre o público hispânico, o que animou os produtores americanos a bancar a versão em inglês, desta vez com a atriz brasileira no papel de Teresa Mendoza, A Rainha do Sul.

"Assisti a poucos episódios (da novela), na verdade. Mas isso não preocupou muito, porque (a série) é bem diferente, os americanos decidiram fazer uma história bem diferente da do livro", contou Alice durante conferência telefônica para a qual A TARDE foi convidada.

"Mesmo eu sendo apaixonada pelo livro, embarquei nessa jornada e tentei ao máximo honrar a Teresa do livro, do Arturo Pérez-Reverte. Cada coisa nova que eles (os roteiristas) criam para a personagem, eu tento responder como o ser humano que ela é retratada no livro", afirma a atriz.

Mesmo assim, ela acredita que sua interpretação será bem diferente da de Kate del Castillo: "A jornada da Kate é uma personagem que vive exatamente o que acontece no livro. Como eu vivo uma outra história completamente diferente, uma história recriada, é uma outra Rainha do Sul. Mas a personagem em si é a mesma. Ela tem uma leitura, eu tenho outra", afirma Alice.

A jornada de Teresa

Na série, acompanhamos a saga de Teresa Mendoza, uma mulher mexicana de origem pobre que, após perder o namorado traficante assassinado, foge para os Estados Unidos. Lá, por força das circunstâncias, começa a atuar no submundo do tráfico e a galgar posições de comando, até se tornar uma espécie de Pablo Escobar de saias.

Com treze episódios na primeira temporada, a série ainda conta com atores de certo renome no elenco, como o português Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street), Veronica Falcón (Sr. Ávila) e Justina Machado (A Sete Palmos).

"O que é interessante em A Rainha do Sul é que ela é uma série que segue a personagem, segue a vida e a jornada da Teresa Mendoza. A diferença entre Narcos (série sobre Pablo Escobar estrelada por Wagner Moura) e a Rainha do Sul é que Narcos, além de ser baseada em fatos reais, segue a cocaína", acredita Alice.

"O José Padilha (diretor) resolveu fazer essa série seguindo a cocaína, porque, no devido momento, o Pablo Escobar vai morrer, então é um relato sobre a cocaína. Já o Rainha do Sul é muito focado na jornada dela como personagem, como mulher, como força. Então existe essa preocupação, minha e dos roteiristas, de não enaltecer a cocaína. O foco é Teresa, tendo a cocaína como um personagem secundário, coadjuvante", acrescenta.

Mulher forte

Outro fator que atraiu Alice foi o fato de a personagem não depender de homem para se afirmar, apesar de não classificá-la como feminista: "Não diria feminista, mas é uma personagem feminina forte, que vive em um mundo totalmente dominado por homens", diz.

"O problema é que, geralmente, quando pegamos um personagem feminino em uma novela ou em um filme, ela está sempre em busca de um homem, ou se separando de um homem. Não é simplesmente um personagem que é um ser humano e que poderia ser interpretado por um homem (como Teresa)", observa.

"A principal razão de ter aceitado participar foi o livro do Arturo Pérez-Reverte, foi minha paixão pela Teresa, pela jornada dela", conclui.

adblock ativo