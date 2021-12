Alexandre Nero está escalado para a próxima novela das 19h

Alexandre Nero foi escaldo para atuar na próxima novela das 19 horas, Além do horizonte, da Rede Globo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ele voltará às telinhas com o personagem Armando, que atrapalhará a busca dos três protagonistas por amigos e familiares desaparecidos misteriosamente. O último trabalho de Nero na TV foi em Salve Jorge, trama de Glória Perez.

O ator Guilherme Fontes, Juliana Paiva e Rodrigo Simas também estarão na trama de Carlos Gregório e Marcos Bernstein.

