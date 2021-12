Alexandre Borges admite que adora fazer personagens cômicos

Alexandre Borges garante que não sonha com um ou outro tipo de personagem na televisão. Mas o ator, que vive o malandro Jurandir em I Love Paraisópolis, novela das 19h da Globo, admite que se empolgou ao descobrir que viveria um homem de uma classe social popular na trama.

Acostumado a personagens com figurino e maquiagens mais elaborados, Alexandre até já se acostumou com a exagerada barba de Juju, apelido do pai biológico da divertida Danda (Tatá Werneck) e adotivo da esforçada Marizete (Bruna Marquezine).

"É bom aparecer em um tipo fora dos padrões de galã. E não precisar vestir terno e gravata é um alívio", brinca ele, que fez sua primeira novela em 1993, na extinta Rede Manchete, já como protagonista. Em Guerra Sem Fim, ele vivia um traficante que se apaixonava por uma médica interpretada por Júlia Lemmertz, com quem acabou se envolvendo e é casado até hoje.

Emprego

Na história, Juju tenta reconquistar o coração de Eva (Soraya Ravenle). Eles viveram juntos por muito tempo, mas ela desistiu de esperar que o marido arrumasse um emprego. Colocou-o para fora de casa, mas ele não perde a esperança de tê-la de volta.

"Juju é relaxadão, vive de bicos na comunidade para se manter. Se cansou de procurar emprego e acha que, agora, é o trabalho que tem de correr atrás dele. É um cara desencanado, sente prazer em estar com os amigos, de jogar conversa fora e sem muita ambição", defende o ator.

Mas Alexandre espera que, no decorrer dos capítulos, Juju tome jeito. E acha que isso deve acontecer. "Ele não deve ficar acomodado a novela toda. Na hora em que sacar que pode estar, de fato, perdendo a mulher ou que as filhas precisarem dele, certamente vai querer dar a volta por cima", torce.

Outro ponto importante e diretamente ligado a Juju acontece nos próximos capítulos: Eva reencontra Tomás (Dalton Vigh), o homem que abandonou a mãe de Marizete grávida. Os quatro eram amigos e, com a morte prematura da mãe da mocinha no parto, Eva e Juju criaram Mari.

O ator confessa que, até começar os trabalhos em I Love Paraisópolis, nunca tinha visitado a comunidade. Conhecia a região, passava pelos arredores, mas só. Natural de Santos, o contato mais próximo a uma comunidade carente que Alexandre teve na infância e adolescência foi conhecendo alguns cortiços. "Tinham casarões em que moravam até dez famílias", lembra.

Mas, na época em gravou Guerra Sem Fim, boa parte de suas cenas foram feitas na Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. "É uma vida tão difícil. Tem a falta de espaço, de água, de um monte de coisas, mas as pessoas têm uma garra, um sorriso e um brilho cativante. Me sinto orgulhoso por poder homenagear esse povo a partir do Juju", diz.

Humor

Em I Love Paraisópolis, Alexandre tem a oportunidade de, mais uma vez, encarnar um tipo cômico. Um gênero que, jura, não tem a menor vontade de recusar na televisão. Principalmente porque, segundo ele, não é sempre que se pode explorar de maneira ampla o humor em novelas. "A gente precisa exercitar a comédia. Não dá para ter vergonha ou medo, é necessário arriscar. Botar a cara e fazer mesmo. Gosto demais disso", diz.

Para Alexandre, Juju é um papel que o ajuda a diversificar suas aparições nas novelas. "Tento aproveitar as oportunidades. Ainda tenho uma longa carreira pela frente, com muita coisa para fazer. Quero manter uma regularidade, surpreender e me mostrar mais seguro a cada trabalho".

