Além do Tempo: Vitória atira contra Bernardo e se desespera

Fortes emoções estão programadas para o capítulo desta segunda-feira, 19, de Além do Tempo. Uma delas é o encontro entre a Condessa Vitória (Irene Ravache) e seu filho Bernardo (Felipe Camargo).

Após guardar a arma embaixo do travesseiro, caso Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) apareça para se vingar, Vitória se assusta com a sombra de um homem à porta de seu quarto e, após ele gritar "A senhora acabou com minha vida!", ela atira.

A Condessa só descobre que se trata do seu filho quando Zilda (Nívea Maria) entra no quarto e a questiona: "Senhora! Meu Deus, Condessa, o que a senhora fez?".



Inicialmente, Vitória fica sem reação, mas aponta a arma para si própria e esbraveja: "Me deixa morrer! meu filho! Meu Bernardo! O que eu fiz, meu Deus?".

Bernardo aparece no quarto da Condessa e é baleado (Foto: Divulgação | TV Globo)

Nesta terça-feira, 20, a novela passa por uma virada e sai do século 19 para chegar aos dias atuais.

