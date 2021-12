Além do Tempo: Alinne Moraes seduz com figurino

Os brincos, o macacão branco e o blazer azul-marinho usados por Lívia, personagem de Alinne Moraes em Além do Tempo fazem parte de uma lista de desejos das telespectadoras da Globo. É que, na segunda fase da trama de Elizabeth Jhin, a camponesa deu lugar a uma sommelière bem-sucedida e segura, que veste roupas sóbrias e muito estilosas.

A responsável pelo look de Alinne é Natalia Duran. A figurinista, que conta com os palpites da própria atriz, diz que o guarda-roupa de Lívia faz sucesso por ser elaborado com modelos práticos, que valorizam o corpo, além de serem muito femininos.

"As peças dela servem de referência para um novo jeito de as executivas se vestirem. Temos a ideia de que as empresárias sempre usam terninhos, mas não é algo que deveria ser regra. A Lívia veio para desmistificar isso", explica.

Na opinião da profissional, Lívia é uma mulher que não tem nada de fútil, ao contrário. É alguém que não desperdiça dinheiro em artigos de má qualidade. "Ela investe em figurinos que duram muito tempo e que ela possa repetir", diz.

Para ser chique e, ao mesmo tempo, usar um visual despojado como o da personagem, é fácil: basta optar por cores sóbrias como preto, branco, bege, azul-marinho, e ter cuidado com estampados. Ela tem apenas uma peça com uma estampa geométrica. "Quando queremos quebrar o monocromático, apostamos em listras. Mas se a pessoa prestar atenção nas cores e evitar as estampas, já está no caminho certo", sugere Natalia.

Acessórios estilosos

As peças-chave, indispensáveis no figurino, são uma calça preta com faixa de couro na frente, da grife alemã Hugo Boss, e um casaquinho azul-marinho com botões dourados, da francesa Chanel.

Os acessórios também compõem o look. O brinco Bouquet (da coleção Romance) foi feito especialmente pela designer de joias Carla Amorim para a novela, assim como um relógio masculino, encomendado sob medida.

