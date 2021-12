Além do Horizonte: Zélia e Vitória planejam fugir

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 13, líder Jorge fica feliz com a decisão de LC. Álvaro vai à casa de Fernanda. Líder Jorge chama William para ir ao local das reuniões do Grupo. Priscila liga para Marcelo e fica lisonjeada com os elogios que recebe. Nilson leva Celina para a cidade.

Sandra estranha o comportamento de William. Keila avisa a Kléber que investigará sua possível traição. Inês se enfurece ao ver Heloísa cozinhar o prato preferido de Thomaz em seu programa.

Edu provoca Klaus, mas fica intimidado com o olhar crítico de Kléber. Zélia pega o cartão-chave de David e entra escondida no centro de comunicações. Paulinha segue Tereza até o centro de comunicações. Zélia guarda um aparelho em sua bolsa e procura um abrigo ao perceber alguém se aproximando.

Zélia e Vitória planejam fuga da Comunidade. André aparece na casa de William.

Perdeu o capítulo de quinta, 12? Então assista aos vídeos.

