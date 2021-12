Além do Horizonte: Zélia é afastada de suas atividades

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 20, William encontra Lili e se tranquiliza. Hermes alcança Berenice. Os moradores de Tapiré se impressionam com a explosão. William pega sua mochila e a de Rafa antes de sair do barco. Lili se desespera ao saber que sua mala se perdeu no rio. Vitória vê Zélia ser levada por Tereza. William, Lili e Rafa entram no barco de Nilson. Kléber manda prender Berenice, depois de trocar olhares com Hermes. Inês atrapalha o interrogatório de André com Marcelo. Thomaz tenta descobrir o paradeiro de Lili com LC. Álvaro pensa em tomar o lugar de Marcelo no escritório. André vai à casa de Rafa. Zélia conversa com Vitória. Angelique beija Marlon no laboratório.

Os membros do Grupo e os eleitos são obrigados a se hospedar em Tapiré. Celina avisa a Kléber que hospedará Lili. LC se desespera ao saber do acidente com o barco dos eleitos. André descobre que o desaparecimento de Rafa foi informado à polícia. Tereza reclama de Paulinha para Angelique. Priscila sofre por causa de Lili, e Álvaro reage sem paciência. William e Rafa ficam na casa de Vó Tita, e Selma e Rita se insinuam para eles. Júlia se surpreende ao encontrar André no apartamento de Rafa. Tereza leva Joana para trabalhar com Paulinha. Celina questiona Lili sobre o suposto passeio turístico. LC procura Kléber.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 19? Então assista aos vídeos.

