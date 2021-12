Além do Horizonte: William visita Tereza na cadeia

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 4, William e Celina se desculpam um com o outro pelo beijo. Marlon pensa no irmão, e Angelique reclama de sua distração. LC reclama com Angelique da intromissão de Heloísa. Marlon confidencia a Lili que está com saudades de William. Thomaz tenta se reaproximar de Heloísa. Keila convence Kléber a aceitar que o concurso para Miss Tapiré aconteça. Álvaro passa a noite com Inês. Celina questiona William sobre seus sentimentos. Álvaro se anima com o cheque que recebe de Inês.

Tereza fala com Hermes por um celular. LC diz a Angelique que forjará o local do enterro de William. Inês dá um presente para Álvaro. Júlia fica tensa ao ver Jéssica e Nilson grafitando na parede do apartamento de André. Selma pede para Romildo ajudá-la a vencer o concurso. Fátima decide se inscrever no concurso depois de saber o prêmio da vencedora. Marlon e Lili levam flores para o suposto túmulo de William. André leva William para visitar Tereza. Heloísa e Thomaz se beijam. Tereza se surpreende com a visita de William. Lili e Marlon fazem enterro simbolico para William.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 3? Então assista aos vídeos.

