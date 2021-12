Além do Horizonte: William vai para a máquina da felicidade

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 17, Flávio se espanta com a determinação de Heloísa. Vinícius observa Lili e William juntos. Keila convence Kléber a receber Heloísa em sua casa. Heloísa e Flávio combinam com Celina de ajudar a procurar pistas na casa de Kléber. Tereza, Hermes e LC decidem colocar William na máquina da felicidade. Heloísa prepara um almoço na casa de Kléber. Inês exige que Álvaro acabe com o namoro entre Priscila e Marcelo. Keila e Kléber são dopados por Heloísa.

Inês se anima ao saber que Marcelo terminou o namoro com Priscila. William vê os seguranças o seguindo e avisa Marlon. Thomaz é levado para a Comunidade. Marlon vê William ser levado para o laboratório e se desespera. William enfrenta Tereza. Edu entra na casa de Kléber no momento em que Heloísa e Flávio procuram pistas. Marlon não consegue encontrar a chave da ala proibida do laboratório. Tereza ordena Breno a ligar a máquina em carga total, e William se apavora.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 16? Então assista aos vídeos.

