Além do Horizonte: William salva Lili e os dois se beijam

Em Além do Horizonte, no caítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, LC manda Angelique descobrir o nome do investidor que Tereza pretende colocar na máquina. Álvaro pensa em se casar com Inês. Marlon afirma a Celina que fará o que puder para salvá-la. Lili conversa com Guto sobre William. Marcelo implora para Inês ficar com ele durante a noite.

LC pede para Thomaz ajudá-lo a interceptar o dinheiro que Tereza pretende receber do investidor. Inês aceita se casar com Álvaro. Tereza leva Orlando para conhecer a máquina da felicidade. Fátima recebe o resultado do exame de DNA e mostra para Kleber. Lili cai numa poça de lama e começa a afundar. Fátima enfrenta Kleber. William salva Lili, e os dois se beijam.

Perdeu o capítulo de quinta, 6? Então assista aos vídeos.

